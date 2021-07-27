Литовский политик осужден на шесть лет за шпионаж в пользу России

Шяуляйский окружной суд признал политика, лидера Социалистического народного фронта Литвы Альгирдаса Паляцкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает BNS.

Как утверждает прокуратура, с февраля 2017 года до октября 2018 года обвиняемый сотрудничал с российской разведкой, собирая данные для спецслужб за денежное вознаграждение.

Альгирдас Паляцкис был обвинен в шпионаже и арестован в октябре 2018 года. Сам политик считает дело политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что в Албании задержали двух российских граждан по подозрению в шпионаже. Один из россиян ранее обратился в МИД России с жалобой на длительное задержание и некорректное обращение с ним при пересечении границы Албании, куда он отправился как турист. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министерство будет оказывать российским гражданам помощь по защите их прав.