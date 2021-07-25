Президент Мексики назвал Кубу «примером сопротивления»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал Кубу «примером сопротивления» американской агрессии и предложил ООН сделать всю территорию острова объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал ABC.

Лопес Обрадор заявил, что несмотря на технологическую отсталость, Куба продолжает оказывать сопротивление Соединенным Штатам с 1959 года. Тем не менее, мексиканский президент не упомянул недавние протесты на Кубе.

Кроме того, Лопес Обрадор заявил о необходимости замены Организации американских государств (ОАГ) на новую структуру. Мексиканский президент считает, что ОАГ дискредитировала себя, будучи зависимой от требований США и напрямую вмешиваясь в политическую жизнь в Боливии.

По мнению Лопеса Обрадора, нужно создать новую структуру, независимую от влияния США.

Ранее президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза на территории американского континента.

Политик подчеркнул, что для этого проекта должны использоваться принципы невмешательства, самоопределения народов и мирного урегулирования.