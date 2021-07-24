news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Турецкий инфекционист призвал ужесточить меры по отношению к россиянам 21:30
Фанаты испанского клуба сорвали трансфер украинского игрока, назвав его фашистом 21:25
Россия поставила в Сирию вакцину от коронавируса и тесты 21:21
Глушаков рассказал, успел ли он пообщаться с новым тренером сборной России 21:10
Принц Гарри опроверг сообщения о выпуске части мемуаров лишь после смерти Елизаветы... 20:59
В Ленобласти на стрелявшего в полицейских наркоторговца завели дело 20:58
В Париже между противниками мер по коронавирусу и полицией начались... 20:44
Бывший футболист московского «Спартака» подтвердил, что он войдет в штаб... 20:39
У снежного барса из зоопарка в Сан-Диего подтвердился COVID-19 20:34
Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ 20:23

WP: «дельта»-штамм стал политической угрозой для Байдена

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Быстрый рост числа случаев коронавируса, вызванных «дельта» штаммом, за последний месяц серьезно обратил внимание американских властей на пандемию. В результате ухудшения ситуации COVID-19 могут вновь включить в повестку президента США Джо Байдена, передает The Washington Post.

В администрации Белого дома, по данным СМИ, надеялись отойти от повестки с коронавирусной инфекцией, сосредоточив внимание на других пунктах.

Внутри Белого дома высшие должностные лица все больше беспокоятся из-за уровня заболеваемости. Также вызывает опасения низкий уровень вакцинации в ряде штатов.

По данным источников в администрации Байдена, команда президента была готова к всплеску заболеваемости. Тем не менее чиновники не допускали, что инфицирование будет настолько масштабным.

Официальные лица сейчас изучают модели, которые предсказывают от нескольких тысяч новых случаев COVID-19 до более чем 200 тыс. каждый день осенью.

Политический консультант Корнелл Белчер обратил внимание, что, если болеют сотни тысяч американцев, такой расклад проблематичен для любого главы государства.

Белый дом США стремился возложить вину на кого-то другого, а Байден обвинил платформы социальных сетей в «убийстве людей», позволяя дезинформации распространяться на их платформах.

Высшие должностные лица заверяют, что Байден не собирается прекращать свои усилия по вакцинации и борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена среди американцев достиг рекордного минимума.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Сирийский опыт пригодится»: к чему российская армия готовится в Таджикистане
Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усиливают боевыми машинами пехоты БМП-2М
Подозреваемый задержан. Что известно об убийстве полицейского в Ставрополе
В Ставропольском крае задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
За кого болеть 25 июля, день второй: финалы в плавании и тхэквондо
За кем следить на Олимпиаде в Токио 25 июля
«Газпром»: никто не предлагал Украине покупать российский газ
В Сочи снято штормовое предупреждение
Модуль «Наука» вышел на расчетную орбиту
На Украине предложили лишать гражданства за российский паспорт
Новости и материалы
Турецкий инфекционист призвал ужесточить меры по отношению к россиянам
Фанаты испанского клуба сорвали трансфер украинского игрока, назвав его фашистом
Россия поставила в Сирию вакцину от коронавируса и тесты
Глушаков рассказал, успел ли он пообщаться с новым тренером сборной России
Принц Гарри опроверг сообщения о выпуске части мемуаров лишь после смерти Елизаветы II
В Ленобласти на стрелявшего в полицейских наркоторговца завели дело
В Париже между противниками мер по коронавирусу и полицией начались столкновения
Бывший футболист московского «Спартака» подтвердил, что он войдет в штаб сборной России
У снежного барса из зоопарка в Сан-Диего подтвердился COVID-19
Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
В Сочи нашли тела трех человек, чью машину снесло течением при наводнении
Тренер «Зенита» Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России
В Греции 34 россиянина получили приговоры за перевозку нелегальных мигрантов
Вице-премьер Хуснуллин назвал количество обманутых дольщиков в РФ
Российский самолет с электродвигателем выполнил первый полет
«Зенит» одержал волевую победу над «Химками» в первом туре РПЛ
Талибы* обезглавили афганца, работавшего на американских военных
Ученые выяснили, что после прививки пациенты с «гамма»-мутацией заразны на 60%
Все новости
Беременным и онкобольным: обновлены рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав перечислил противопоказания к прививке против COVID-19
«Мы все восстановим»: Зюганов дойдет до ЕСПЧ в борьбе за Грудинина
КПРФ обратится в Верховный суд из-за недопуска Грудинина на выборы в Госдуму
«Роботы» и «полицейские»: как телефонные мошенники втираются в доверие
Юрист предупредил о новой схеме обмана телефонных мошенников
Стартуем 15 октября. Всероссийскую перепись населения снова перенесли
В России начало переписи отложили из-за сентябрьских выборов
«Газовые фантазии». Как Украина собирается спасать свою «трубу»
В Киеве назвали самый простой сценарий «спасения» украинской ГТС
На этом не поездишь: необычные вещи с автомобильной родословной
Как автомобили превращаются в сумки, часы и шампанское
«В России мы жили рядом с волками»: Алисия Викандер о новой роли и съемках «Анны Карениной»
Интервью обладательницы «Оскара» Алисии Викандер
Химерный геном: ученый предупредил об опасных мутациях коронавируса
Генетик рассказал о негативном сценарии пандемии при низких темпах вакцинации
«Складки по бокам»: кому стоит опасаться вещей с разрезами на талии
Платье с разрезами на талии стало хитом сезона
«Их стоимость только растет»: кто и как продает редкие игры в России
Почему россияне заинтересованы в покупке раритетных изданий видеоигр
Третий случай за три года. Под Хабаровском разбился частный самолет
Умерла женщина-пилот, пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском
Был гомофобом: кто требует переименовать телескоп Вебба
В NASA могут переименовать телескоп Вебба по требованию секс-меньшинств
Плавающие машины и улицы-реки: стихия снова затопила Сочи
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях