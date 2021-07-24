Эстония отправит Литве 100 км проволоки для заграждения на границе с Белоруссией

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет обещает подарить Литве 100 км колючей проволоки для строительства заграждения на границе с Белоруссией в связи с потоком мигрантов в страну. Об этом сообщается на сайте минобороны балтийской республики.

«Литва — наш близкий союзник, и наша задача - немедленно поддержать их в этом кризисе. В качестве первой меры Силы обороны выделят 100 км заградительного провода, чтобы Литва могла ускорить укрепление своей границы», — заявил Лаанет.

Отмечается, что о помощи попросила литовская сторона, она будет оказана безвозмездно.

Ранее стало известно, что Литве не хватает колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией. Отмечалось, что МВД Литвы уже израсходовало весь армейский резерв — 4,5 км колючей проволоки, а в ближайшее время будут закуплены еще 20 км.