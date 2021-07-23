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Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о мерах по интеграции в НАТО

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора». Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

В заявлении отмечается, что подготовка Украины к членству в НАТО является «сверхважной государственной задачей». В указе также есть поручения правительству страны и ведомствам. В частности, кабинету министров дано поручение в течение двух месяцев оценить состояние реализации годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО и принять меры по повышению их эффективности.

Также в течение трех месяцев стране необходимо сформировать национальную систему перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО. Минобороны страны должно в кратчайшие сроки назначить военного представителя миссии Украины при НАТО.

Ранее бывший замминистра иностранных дел страны Александр Чалый заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО в текущих границах.

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