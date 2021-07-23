Директор ЦРУ рассказал, что с ним случилось, пока он работал послом в России

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс рассказал о том, что в годы работы послом США в России он поседел. Об этом сообщает National Public Radio.

«Большая часть седых волос появилась у меня, когда я служил в России», — подчеркнул Бернс.

Он добавил, что по своему долгому опыту общения с президентом России Владимиром Путиным, заметил, что он «не стесняется контролировать вещи, которые происходят на его территории или с нее».

Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах. На момент назначения ему было 49 лет. В марте этого года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории США.

Ранее Бернс заявил, что за случаями внезапного ухудшения самочувствия американских дипломатов — так называемый «гавайский синдром» — может стоять Россия.

Он добавил, что удвоил усилия, направленные на поиск причины таинственного синдрома.

«Гавайский синдром», как сообщается, включает в себя мигрень, головокружение и потерю памяти. Впервые такие симптомы было зафиксированы в 2016 году в посольстве США в Гаване.