Вашингтон вычислил шесть возможных участников покушения на президента Гаити

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти выявили как минимум шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц <…>, которые могли быть причастны к заговору [с целью убийства Моиза] как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся <…> службу в ВС Колумбии», — сказал Прайс во время регулярного брифинга для журналистов.

Ранее власти Гаити утвердили новый состав правительства после того, как в стране был убит президент Жовенель Моиз.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Она проходила лечение в клинике в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.