Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что переговоры прошли по инициативе армянской стороны. Стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.

«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова к возобновлению переговоров, но Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и согласно информации, полученной из неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения на армяно-азербайджанской границе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.