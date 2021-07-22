В ЕСПЧ не подтвредили получение жалобы России против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не подтвердил получение жалобы от России против Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент мы не можем подтвердить получение такой жалобы. Мы свяжемся с вами в ближайшее время», — сказали в пресс-службе.

Ранее МИД России заявил, что рассчитывает на беспристрастное отношения Европейского Суда по правам человека к жалобе на Украину. В ведомстве подчеркнули, что на масштаб проблемы с соблюдением прав человека на Украине указывает большое число индивидуальных жалоб, поданных в ЕСПЧ, в том числе в связи с событиями в Донбассе.

В обращении Россия обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.