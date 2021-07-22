МИД России заявил, что Франция и Германия «подыгрывают» Украине по Донбассу

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Украина генерирует различные новые инициативы вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению «Минска-2» и договоренностей «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он указал на то, что идею создать дополнительный, параллельный «нормандскому», формат переговоров украинский президент Владимир Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ.

«Западные страны, прежде всего наши партнеры по «нормандскому формату» – Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе», — сказал Руденко.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.