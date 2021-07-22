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МИД России заявил, что Франция и Германия «подыгрывают» Украине по Донбассу

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Украина генерирует различные новые инициативы вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению «Минска-2» и договоренностей «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он указал на то, что идею создать дополнительный, параллельный «нормандскому», формат переговоров украинский президент Владимир Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ.

«Западные страны, прежде всего наши партнеры по «нормандскому формату» – Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе», — сказал Руденко.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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