Захарова: Киев взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в «экспериментах с историей», на которых в стране выросло целое поколение. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма — это «пропаганда агрессора». <...> А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — написала она.

Так Захарова отреагировала на соревнования по уличному баскетболу, проходившие на центральной площади Новомиргорода Кировоградской области Украины по случаю Дня города. В мероприятии приняла участие команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы».

Ранее дипломат прокомментировала решение Конституционного суда Украины, признавшего соответствующим конституции закон о государственном украинском языке.