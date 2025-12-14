В Госдуме отреагировали на исторический результат российских боксеров на ЧМ

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по боксу 2025 года. Его слова приводит «Чемпионат».

«Этот успех заслужен и показателен. Федерация бокса России и международная структура показали, что спорт в первую очередь важнее политических рассуждений. Благодаря этому бокс продолжает расти даже в экономической ситуации. Здесь огромная заслуга Умара Кремлева», — высказался Свищев.

Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете, завоевав семь золотых наград.

Это стало новым рекордом в истории бокса: ранее такого количества золотых медалей не смогла завоевать ни одна национальная сборная за 51 год существования чемпионатов мира. Сборная России выступала под своим флагом и гимном.

Победы одержали Всеволод Шумков (в категории до 60 кг), Илья Попов (до 63 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 81 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Ранее рекордное число россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу.