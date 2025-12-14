На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве отменили церемонию зажигания восьмисвечника в Хануку

Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве впервые с 1991 года
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Традиционная церемония зажигания меноры-восьмисвечника в Москве по случаю иудейского праздника Хануки не состоится в этом году. Об этом сообщили в Московском еврейском общинном центре.

О новой дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, отметили в МЕОЦ.

По информации РИА Новости, в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара заявили, что церемония была отменена по соображениям безопасности.

»Мэрия Москвы не согласовала проведение церемонии. Решение было принято по соображениям безопасности», — сообщили в пресс-службе Лазара.

Ханука, или «Праздник огней», начнется вечером 14 декабря и продлится восемь дней. Именно на столько дней хватило масла в священной меноре, которую зажгли евреи во время очищения Второго Иерусалимского храма воинами династии Селевкидов.

До этого стало известно, что неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди-Бич в австралийском Сиднее, где еврейская община города отмечала начало Хануки. Власти Нового Южного Уэльса назвали нападение терактом.

Берл Лазар заявил в Telegram, что террористы и их приспешники стали чувствовать себя в Австралии слишком вольготно, и это привело к трагедии.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Австралии отреагировать на волну антисемитизма после трагедии в Сиднее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами