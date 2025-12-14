В Москве отменили церемонию зажигания восьмисвечника в Хануку

Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве впервые с 1991 года

Традиционная церемония зажигания меноры-восьмисвечника в Москве по случаю иудейского праздника Хануки не состоится в этом году. Об этом сообщили в Московском еврейском общинном центре.

О новой дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, отметили в МЕОЦ.

По информации РИА Новости, в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара заявили, что церемония была отменена по соображениям безопасности.

»Мэрия Москвы не согласовала проведение церемонии. Решение было принято по соображениям безопасности», — сообщили в пресс-службе Лазара.

Ханука, или «Праздник огней», начнется вечером 14 декабря и продлится восемь дней. Именно на столько дней хватило масла в священной меноре, которую зажгли евреи во время очищения Второго Иерусалимского храма воинами династии Селевкидов.

До этого стало известно, что неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди-Бич в австралийском Сиднее, где еврейская община города отмечала начало Хануки. Власти Нового Южного Уэльса назвали нападение терактом.

Берл Лазар заявил в Telegram, что террористы и их приспешники стали чувствовать себя в Австралии слишком вольготно, и это привело к трагедии.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Австралии отреагировать на волну антисемитизма после трагедии в Сиднее.