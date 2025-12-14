На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский сообщил о готовности к выборам при обеспечении безопасности

Зеленский заявил, что не держится за власть и поддержит безопасные выборы
Toby Melville/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отменивший выборы на фоне военного положения, заявил, что не стремится удержаться у власти, при этом подчеркнув необходимость обеспечения безопасности возможных выборов. Об этом сообщает украинское издание Новости.LIVE.

Зеленский отметил, что после сигналов из США о необходимости проведения президентских выборов он заявил, что не держится за кресло главы государства. По его словам, Украина должна быть готова к любому развитию событий, а партнеры страны должны помочь обеспечить безопасность проведения голосования. Он также поручил депутатам разработать варианты реализации выборов, если ситуация этого потребует.

В феврале президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского, называя его «диктатором без выборов» и указывая на падение рейтинга до 4%. Депутат Верховной рады, покинувший Украину, Артем Дмитрук выразил уверенность, что власти не допустят проведения президентских выборов, и текущий режим невозможно сменить через голосование.

Зеленский не раз отмечал, что украинское законодательство якобы не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остаётся парламент и спикер Верховной рады.

Ранее сообщалось, что последние переговоры с Украиной дали Вашингтону «полное представление о будущем».

