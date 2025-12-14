Найден способ выявить проблемы с сердцем до появления симптомов

UТ: при ранних проблемах с сердцем может нарушаться кровоток в мышцах ног

Ученые из Университета Торонто обнаружили, что нарушения микроциркуляции в сосудах мышц нижних конечностей возникают на ранних этапах сердечной недостаточности — за несколько месяцев до появления изменений в самом сердце. Результаты исследования представлены на сайте University of Toronto (UТ).

Сердечная недостаточность традиционно диагностируется по структурным и функциональным изменениям сердца — утолщению миокарда, расширению предсердий и снижению насосной функции. Однако такие признаки, как правило, становятся заметны уже на относительно поздних стадиях болезни, когда возможности профилактики и раннего вмешательства ограничены.

В новой работе исследователи показали, что патологический процесс начинается раньше и проявляется за пределами сердца. В экспериментах на животных ученые зафиксировали нарушения микроциркуляции крови в мышцах нижних конечностей задолго до того, как МРТ выявляла изменения в сердечной ткани. Эти сбои затрагивали мелкие сосуды и отражали ухудшение кровоснабжения мышц, несмотря на то что само сердце на этом этапе еще выглядело относительно сохранным.

У самцов крыс с диабетом нарушения микроциркуляции и сужение сосудов ног развивались выраженнее и быстрее, чем у самок. Это указывает на возможные различия в механизмах развития сердечной недостаточности и подчеркивает необходимость разработки отдельных диагностических критериев для мужчин и женщин.

Авторы считают, что оценка состояния сосудов нижних конечностей может стать новым инструментом ранней диагностики сердечной недостаточности — еще до появления классических симптомов и изменений в сердце. Следующим этапом станут клинические исследования с участием людей, которые должны подтвердить, применим ли этот подход в медицинской практике.

