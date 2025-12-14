Главы МИД Польши и Венгрии устроили перепалку из-за замороженных активов России

Сийярто раскритиковал Сикорского за слова про орден Ленина для Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроил в соцсети X перепалку со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Началась она с заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он высказал мнение, что изъятие замороженных российских активов со стороны Евросоюза будет равносильно объявлению войны. Политик уверен, что это будет иметь неминуемые последствия. Сикорский отреагировал фразой:«Виктор заработал свой орден Ленина».

На это ответил Сийярто. Он написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы».

«Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!!» — подчеркнул венгерский министр в посте.

Неделю назад Сикорский в соцсети X обвинил миллиардера Илона Маска и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в желании разделить европейские страны.

Ранее президент Польши не взял Сикорского на борт своего лайнера.