Армия Таиланда использовала в бою против Камбоджи украинский бронетранспортер

Таиланд потерял украинский бронетранспортер БТР-3Е в ходе боев с Камбоджей

Армия Таиланда в ходе пограничного конфликта с Камбоджей оставила на поле боя бронетранспортер БТР-3Е украинского производства. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

Никаких подробностей не приводится.

14 декабря президент США Дональд Трамп пригрозил Камбодже и Таиланду новыми пошлинами, если страны не прекратят боевые действия. Он назвал тарифы «эффективным инструментом» своей внешней политики.

13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

