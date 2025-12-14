Лыжница Непряева стала 20-й в раздельной гонке на КМ

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 20-е место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на третьей стадии Кубка мира в Давосе.

Россиянка преодолела дистанцию ​​за 27 минут 45,2 секунды. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

Победу в гонке одержала норвежка Каролина Симпсон-Ларсен, показавшая время 26.34,9. Второй финишировала представительница Швеции Моа Илар с отставанием 2,1 секунды, тройку призеров замкнула еще одна норвежка — Астрид Эйре Слинн (+2,2). От победительницы Непряева уступила 1 минуту 10,2 секунды.

Непряева прошла квалификацию на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2026 года в Италии.

Непряева приняла участие в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Она не смогла попасть в четвертьфинал соревнований, заняв 39-е место. Россиянка финишировала с результатом 2.48,26, выполнив квалификационный олимпийский норматив.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее Непряева поделилась впечатлениями от дебюта на Кубке мира.