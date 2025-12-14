На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе рабочие вырыли котлован вокруг праздничной елки

В Петрозаводске вырыли котлован возле новогодний елки, чтоб прочистить ливневку
Моя Древлянка/VK

В Петрозаводске в районе Древлянка специалисты вырыли котлован около новогодней елки, чтобы прочистить ливневку. Фото опубликовано в районной группе «Вконтакте».

«Объяснили тем, что хотели, пока тепло, ливневку прочистить, но что-то пошло не так. В ходе раскопок повредили трубопровод. Потом его Водоканал ремонтировал.
Людям воду вернули, а рабочих с ливневкой оставили дальше разбираться», — сказано в посте.

В комментариях к нему горожане раскритиковали сроки работ: декабрь посчитали неподходящим периодом для таких мероприятий.

До этого в Саратове штормовой ветер сломал напополам главную новогоднюю ель. На опубликованных местными СМИ кадрах коммунальщики разбирают сломанную конструкцию. Главная ель города рухнула накануне, сообщал портал 164.ru. Жители делились в соцсетях фото упавшего дерева, на котором, несмотря на повреждения, продолжали светить гирлянды. 22-метровое хвойное дерево установили на Театральной площади 1 декабря.

Ранее в Москве на Тверском бульваре упала десятиметровая ель.

