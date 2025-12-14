Больше суток ушло на восстановление энергоснабжения в Пензенской области после непогоды

В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение в 166 населенных пунктах, написал в Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что на возвращение света после непогоды 76 тыс. жителей региона в 19 тыс. домов понадобилось чуть больше суток.

Чиновник рассказал, что сейчас специалисты РЖД расчищают железнодорожное полотно в Никольском районе. Когда по путям наладят движение поездов, можно будет заняться ликвидацией последствий разлива мазута.

Накануне в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры. В ряде районов из-за шквалистого ветра и мокрого снега произошли отключения электроэнергии. Губернатор рекомендовал жителям воздержаться от поездок и прогулок, не пользоваться личным транспортом и оставаться дома.

В тот же день при сходе с рельсов в Пензенской области двух локомотивов разлился мазут. Они везли 23 цистерны с мазутом. После этого движение на станции Чаис приостановили. На место утечки мазута прибыли экологи. Им удалось локализовать распространение нефтепродукта на прилегающем к насыпи участке. Площадь загрязнения оценивается в 750 кв. м.

Ранее водители, застрявшие на трассах под Саратовом из-за метели, не дождались помощи МЧС.