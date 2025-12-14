На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России

Кадыров пообещал не допустить прилетов украинских БПЛА по Чечне
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями региона, которую транслировала ЧГТРК Грозный.

«Мы будем делать все, чтобы они (беспилотники. — прим. ред.) не долетали до России и в частности – до Чеченской Республики», - сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что военнослужащие охраняют покой населения днем и ночью.

5 декабря в результате атаки беспилотников был поврежден небоскреб «Грозный-Сити». После удара внутри здания произошел пожар.

9 декабря Кадыров сообщал, что над территорией республики отразили атаку украинских беспилотников. По его информации, два дрона перехватили в воздушном пространстве самого региона, еще один БПЛА сбили над территорией соседней республики.

Глава Чечни подчеркнул, что «противодействие укронатовским террористическим угрозам налажено четко и грамотно».

Ранее в аэропорту Грозного ввели план «Ковер» из-за возможной атаки беспилотников.

