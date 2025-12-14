Появились первые кадры с последствиями удара по порту под Одессой

В украинском Черноморске после удара по парому сгорел груз мандаринов

В сети появились первые видео с последствиями удара по парому в Черноморске Одесской области Украины. Кадры из соцсетей опубликовала «Страна.ua».

Украинская газета сделала вывод, что часть грузовиков на пароме перевозила мандарины. Груз полностью сгорел. В других роликах пожарные тушат возгорание.

13 декабря в результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановлен, а больницы переведены на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты назвали атаку самой масштабной с начала спецоперации РФ.

За день до этого в порту Черноморска, расположенного вблизи Одессы, атаке ВС РФ подверглось турецкое судно с грузом генераторов. Военкор Сладков назвал это «сатисфакцией» за отсутствие реакции Анкары на удары по танкерам РФ в Черном море. МИД Турции призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине после удара по судну в порту Черноморск.

