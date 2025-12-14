Охрану на Крымском мосту усилят в новогодние праздники

В период новогодних праздников на Крымском мосту усилят меры безопасности, сообщает в Telegram-канале Минтранс РФ.

Во время рабочей поездки в регион глава ведомства Андрей Никитин осмотрел инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к переправе. Сейчас там досматривают более 1,1 тыс. автомобилей в час: 650 — со стороны Тамани и 500 — со стороны Керчи. На проверку легковой машины уходит семь минут, а на автобус — 15, говорится в посте.

«С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тыс. транспортных средств в сутки», — заявили в министерстве.

В ноябре водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указывать марку, модель, госномер транспортного средства и отмечать, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

