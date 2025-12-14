Сибиряк-«экстремал» с топором сбил сосульки с балкона последнего этажа

В Шерегеше житель пятого этажа без страховки сбивал топором сосульки с балкона

В сибирском поселке Шерегеш житель последнего этажа пятиэтажки без страховки высунулся с балкона, чтобы топором сбить сосульки с балкона. Видео опубликовал Telegram-канал «Шерегеш без посредников».

Сибиряка сняли из соседнего дома. Голос за кадром назвал жильца дома напротив «экстремалом» и объяснил, что жильцы должны сами сбивать со своих балконов сосульки.

«У него даже, по-моему, страховки нет», — заметил автор ролика.

Во втором видео мужчина не свешивается из окна, а сбивает сосульки с крыши балкона.

Весной этого года на Сахалине глыба льда с крыши пробила балкон в квартире. Инцидент произошел в многоэтажке Ново-Александровска на улице Науки. Огромная глыба льда пробила балкон местного жителя, в квартире также были разбиты окна. Владелец жилья узнал о произошедшем от соседки и описал свои эмоции словами: «Просто всему хана». Специалисты управляющей компании, обслуживающей многоэтажку, пообещали сахалинцу заменить стекла на балконе.

Ранее россиянам объяснили, куда обращаться, если на машину упала сосулька.