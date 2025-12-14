На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибиряк-«экстремал» с топором сбил сосульки с балкона последнего этажа

В Шерегеше житель пятого этажа без страховки сбивал топором сосульки с балкона
true
true
true

В сибирском поселке Шерегеш житель последнего этажа пятиэтажки без страховки высунулся с балкона, чтобы топором сбить сосульки с балкона. Видео опубликовал Telegram-канал «Шерегеш без посредников».

Сибиряка сняли из соседнего дома. Голос за кадром назвал жильца дома напротив «экстремалом» и объяснил, что жильцы должны сами сбивать со своих балконов сосульки.

«У него даже, по-моему, страховки нет», — заметил автор ролика.

Во втором видео мужчина не свешивается из окна, а сбивает сосульки с крыши балкона.

Весной этого года на Сахалине глыба льда с крыши пробила балкон в квартире. Инцидент произошел в многоэтажке Ново-Александровска на улице Науки. Огромная глыба льда пробила балкон местного жителя, в квартире также были разбиты окна. Владелец жилья узнал о произошедшем от соседки и описал свои эмоции словами: «Просто всему хана». Специалисты управляющей компании, обслуживающей многоэтажку, пообещали сахалинцу заменить стекла на балконе.

Ранее россиянам объяснили, куда обращаться, если на машину упала сосулька.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами