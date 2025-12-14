На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Шри-Ланки заявила о перспективах трудовой миграции в Россию

ТАСС: Шри-Ланка готова наращивать поток трудовых мигрантов в Россию
Шри-Ланка готова расширять поставки трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявила посол страны в Москве Шобини Гунасекера в интервью ТАСС.

По ее словам, в стране имеется большое количество квалифицированных и полуквалифицированных специалистов, которых зарубежные страны, включая Россию, могли бы привлекать из-за высокой трудоспособности, адаптивности и способности к интеграции. Дипломат подчеркнула, что в условиях дефицита рабочей силы в России это направление является перспективным для сотрудничества.

Гунасекера также отметила, что российско-ланкийские отношения в сфере туризма находятся на хорошем уровне, и в этом секторе могут появиться новые возможности. Кроме того, посол заявила о ведении конструктивных обсуждений с российскими ведомствами в ряде других сфер, включая энергетику.

Она добавила, что перспективные направления взаимодействия охватывают фармацевтику, медицину, искусственный интеллект и возобновляемую энергетику, подчеркнув, что эти области могут стать основой для дальнейшего сотрудничества.

Ранее в Госдуме объяснили новые правила расторжения трудовых договоров с иностранцами.

