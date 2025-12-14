Появились подробности о мужчине, обезвредившем террориста в Сиднее

Мужчина, который голыми руками обезвредил одного из террористов на пляже в австралийском Сиднее, — это владелец фруктового магазина. Он также получил ранения, сообщает местный портал News.com.

По данным журналистов, продавца, вступившего в схватку со стрелявшим, зовут Ахмед аль-Ахмед, ему 43 года.

«Он в больнице, и мы точно не знаем, что с ним происходит», — сказал родственник аль-Ахмеда.

Он также назвал владельца лавки настоящим героем, добавив, что надеется на его скорое выздоровление.

На опубликованных ранее кадрах видно, как прохожий подбежал к вооруженному мужчине сзади и сумел отнять у него оружие. Стрелявший пытался убежать. Далее видео оборвалось.

14 декабря на пляже в Сиднее, где праздновали еврейский праздник Ханука, произошла стрельба. По последним данным ранены около 29 человек, еще 12 человек спасти не удалось По информации СМИ, нападавших было трое: один из стрелков ликвидирован, двоих задержали — один из них находится в критическом состоянии в больнице.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ сообщал, что среди раненых есть гражданка России — она в больнице, утверждают журналисты. При этом в посольстве РФ в Австралии заявили, что не обладают данными о пострадавших в результате стрельбы россиянах.

Ранее стало известно, что незадолго до произошедшего с пляжа успели уйти двое россиян.