В Челябинске автомобиль упал с моста из-за сильного снегопада

ГИБДД: в Челябинске УАЗ упал с моста и перевернулся, пострадали два человека

Автомобиль УАЗ упал с моста на поверхность замерзшей реки в Челябинске и перевернулся. Об этом сообщили в челябинской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 14 декабря около 12:50 на Нязепетровском тракте. За рулем машины находилась 40-летняя женщина, которая не справилась с управлением из-за сильного снегопада. В результате аварии пострадали водитель и пассажир. Оба были госпитализированы с травмами.

14 декабря в Челябинской области столкнулись Nissan X-Trail и Subaru Forester. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, а подкапотная часть отсутствует. В момент столкновения детали от автомобилей разлетелись по дороге. В результате ДТП водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью, а мужчину, находившегося за рулем Subaru, госпитализировали.

До этого в Башкирии машина с людьми вылетела с дороги в реку Ик. В автомобиле находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина. Людям удалось выбраться самостоятельно. Пострадавших осмотрели медики, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.