Назван способ снизить риск смерти от болезней сердца на 58%

LDE: устранение преддиабета снижает риск смерти от болезней сердца на 58%
Shutterstock

Снижение уровня сахара в крови при преддиабете сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 58%. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology (LDE).

Работа основана на данных о здоровье участников двух исследований — американского DPPOS и китайского DaQingDPOS. В них участвовали добровольцы с преддиабетом, за которыми наблюдали на протяжении десятков лет. Преддиабет — состояние, при котором уровень сахара в крови повышается, но не достигает значений, достаточных для диагностики диабета второго типа.

Авторы выяснили, что так называемая ремиссия преддиабета — состояние, при котором уровень сахара возвращается в нормальный диапазон, — связана с долгосрочной защитой сердечно-сосудистой системы. У участников, которым удалось нормализовать уровень сахара, риск сердечно-сосудистой смерти или госпитализации из-за сердечной недостаточности оказался на 58% ниже. Риск инфаркта, инсульта и других серьезных сердечно-сосудистых событий снижался на 42%.

По словам ученых, защитный эффект сохранялся на протяжении десятилетий после нормализации уровня глюкозы, что указывает на устойчивое влияние метаболических изменений, а не краткосрочный эффект вмешательства. Исследование также показало: само по себе снижение веса или увеличение физической активности не гарантируют снижения сердечно-сосудистого риска, если уровень глюкозы не возвращается к норме.

Ранее была названа неочевидная причина раннего старения сердца.

