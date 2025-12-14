На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не повод, чтобы закончить кататься»: Тарасова заявила, что ждет Косторную на соревнованиях

Тарасова о Косторной: рождение ребенка — это не повод, чтобы закончить кататься
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ждет возвращения фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы на соревнования, передает «Матч ТВ».

«Молодцы, что хотят вернуться на соревнования после рождения ребенка. Они молодые, способные люди. Рождение ребенка — это не повод, чтобы закончить кататься. А как они смогут — будем видеть. Если смогут, будем радоваться», — высказалась Тарасова.

Косторная родила сына 28 сентября и рассказала об этом 3 октября. Мальчика назвали Дмитрием.

С осени 2022 года Косторная катается в паре с Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой, после чего ушла в парное катание.

Ранее фигуристки Трусова и Косторная рассказали, будут ли их дети общаться.

