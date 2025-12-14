В Саратове произошел взрыв газа, есть пострадавший

В Саратове в жилом доме произошел взрыв газа, пострадал человек

В Саратове в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Саратова и области».

По его данным, чрезвычайное происшествие произошло на улице Ладожской, 5.

«Местные жители сообщили о громком хлопке. По их словам, выбило окна на восьмом этаже. Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают спецслужбы», — сказано в посте.

Горожане пишут, что на девятом этаже дома выбило окна.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, в результате взрыва пострадал мужчина. Его увезли в больницу. МЧС Саратовской области на момент публикации не прокомментировало случившееся.

До этого в городе Петров Вал Волгоградской области произошел взрыв газа. Как сообщал Telegram-канал SHOT, пострадали четыре человека. По данным журналистов, в их числе мужчина, который получил ожог груди и руки 2-3 степени и женщина, у которой диагностировали ожоги 90% тела, а также женщина и ребенок.

Ранее на поминках в Нахичевани более 20 человек отравились угарным газом.