Кадыров назвал условие участия в выборах главы Чечни в 2026 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил о готовности участвовать в выборах руководителя республики в 2026 году при условии соответствующего предложения со стороны президента России и поддержки со стороны жителей региона.

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит», — сказал он.

Еще весной Рамзан Кадыров заявил, что просит об отставке и надеется, что сможет покинуть пост. Однако опрошенные «Газетой.Ru» политологи усомнились в реальности скорого ухода Кадырова с поста, при том что глава республики не в первый раз говорит о желании уйти в отставку.

Сам Кадыров впоследствии пояснил, что не может сам принять решение об отставке — сделать это может только президент России Владимир Путин. Себя же глава Чечни назвал «пехотинцем», который «выполняет приказ».

В сентябре 2022 Кадыров также утверждал, что засиделся и заслужил «бессрочный и длинный отпуск». Тогда же он выразил надежду на то, что его «поймут и поддержат».

Но позже, в июле 2023 года, глава Чечни сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок. «На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», – заявил он.

