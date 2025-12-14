На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Слова пацана» рассказал о планах на Новый год

Актер Слава Копейкин заявил, что отвезет семью в Таиланд после Нового года
Пресс-служба Кинопоиска

Актер Слава Копейкин признался в беседе с kp.ru, что планирует отпраздновать Новый год с друзьями.

Копейкин отметил, что в новогодние каникулы планирует отвезти семью в Таиланд.

«Какой главный итог года? Я не буду озвучивать, но вчера произошел большой инсайт у меня личный. Я не планирую об этом рассказывать, это просто какие-то личные вещи», — заявил артист.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер рассказывал, что все в окружении удивились его красному диплому ГИТИСа.

Копейкин объяснил, что всегда был «раздолбаем». По словам артиста, он почти никогда не ходил на пары и готовился очень плохо. Он назвал такой подход неправильным. По словам актера, еще в школе он понял, что может «заболтать» преподавателя, если хоть немного знает предмет.

Копейкин уточнил, что у него есть интерес к профессии. Несмотря на то, что он пропускал занятия, артист интересовался зарубежным театром, читал пьесы и узнавал о других театральных школах.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» рассказал об истории из детства, которая его шокировала.

