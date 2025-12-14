СМИ: россиянка продала свою карту и осталась должна Ларисе Долиной

РЕН ТВ: в Казани женщина продала карту для вывода денег Долиной и должна 15 млн

Жительница Казани, будучи в декрете, якобы продала мошенникам за 20 тыс. рублей свою банковскую карту для вывода средств певицы Ларисы Долиной. После этого женщина должна артистке 15 млн рублей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на судебные документы.

По данным канала, женщине предложил такой способ заработка знакомый.

«После того, как жительница Казани дистанционно оформила карту, она специально купила новый телефон и SIM. Вечером того же дня женщина встретилась со своим новым знакомым — передала ему все приобретенное, а взамен получила 20 тыс. руб. наличными как вознаграждение. После этого они больше не виделись», — говорится в посте.

Как уточняется, юристы певицы уже добились в суде решения о взыскании с владельцев таких счетов средств, ушедших на них в результате действий злоумышленников. Теперь жительница Татарстана должна Долиной крупную сумму.

В качестве аргумента она заявила, что пошла на такую схему из-за сложных жизненных обстоятельств. По информации журналистов, в иске фигурирует еще девять ответчиков. Общая сумма, которую по решению суда они должны вернуть певице — примерно 54 млн рублей, следует из материала.

