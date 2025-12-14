На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: россиянка продала свою карту и осталась должна Ларисе Долиной

РЕН ТВ: в Казани женщина продала карту для вывода денег Долиной и должна 15 млн
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Жительница Казани, будучи в декрете, якобы продала мошенникам за 20 тыс. рублей свою банковскую карту для вывода средств певицы Ларисы Долиной. После этого женщина должна артистке 15 млн рублей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на судебные документы.

По данным канала, женщине предложил такой способ заработка знакомый.

«После того, как жительница Казани дистанционно оформила карту, она специально купила новый телефон и SIM. Вечером того же дня женщина встретилась со своим новым знакомым — передала ему все приобретенное, а взамен получила 20 тыс. руб. наличными как вознаграждение. После этого они больше не виделись», — говорится в посте.

Как уточняется, юристы певицы уже добились в суде решения о взыскании с владельцев таких счетов средств, ушедших на них в результате действий злоумышленников. Теперь жительница Татарстана должна Долиной крупную сумму.

В качестве аргумента она заявила, что пошла на такую схему из-за сложных жизненных обстоятельств. По информации журналистов, в иске фигурирует еще девять ответчиков. Общая сумма, которую по решению суда они должны вернуть певице — примерно 54 млн рублей, следует из материала.

Ранее стала известна важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами