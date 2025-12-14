Штормовой ветер сломал напополам новогоднюю ель в Саратове

Штормовой ветер сломал напополам главную новогоднюю ель Саратова. Об этом сообщает «Саратов 24».

На опубликованных кадрах коммунальщики разбирают сломанную конструкцию.

Очевидец также запечатлел на видео обрушившиеся из-за ветра световые конструкции.

Главная ель Саратова рухнула накануне, сообщал портал «164.ru». Местные жители делились в соцсетях фото упавшего дерева, на котором, несмотря на повреждения, продолжали светить гирлянды. 22-метровое хвойное дерево установили на Театральной площади 1 декабря.

14 декабря на Саратовскую область обрушился мощный циклон. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупредили жителей региона о гололедицах и ухудшении видимости на дорогах из-за метелей.

Из-за непогоды десятки машин замерзли на трассе в Энгельсе.

Ранее в Москве на Тверском бульваре упала десятиметровая ель.