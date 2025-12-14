На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Штормовой ветер сломал напополам новогоднюю ель в Саратове

Главную елку Саратова демонтировали из-за повреждений в непогоду
true
true
true

Штормовой ветер сломал напополам главную новогоднюю ель Саратова. Об этом сообщает «Саратов 24».

На опубликованных кадрах коммунальщики разбирают сломанную конструкцию.

Очевидец также запечатлел на видео обрушившиеся из-за ветра световые конструкции.

Главная ель Саратова рухнула накануне, сообщал портал «164.ru». Местные жители делились в соцсетях фото упавшего дерева, на котором, несмотря на повреждения, продолжали светить гирлянды. 22-метровое хвойное дерево установили на Театральной площади 1 декабря.

14 декабря на Саратовскую область обрушился мощный циклон. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупредили жителей региона о гололедицах и ухудшении видимости на дорогах из-за метелей.

Из-за непогоды десятки машин замерзли на трассе в Энгельсе.

Ранее в Москве на Тверском бульваре упала десятиметровая ель.

