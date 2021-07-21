Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». Он вступает в силу со дня его опубликования, сообщается на сайте украинского президента.

«Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента пояснили, что инициированный Зеленским закон направлен на «максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с Украинским государством». Документ запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Скандальный закон Верховная рада приняла 1 июля. Русские в нем не значатся. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.

Комментируя закон, президент России Владимир Путин отметил, что в нем «попало под удар все то, что объединяло» Россию и Украину, и прежде всего русский язык.