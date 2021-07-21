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Лавров: Россия будет противостоять давлению США

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена твердо противостоять давлению Вашингтона. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, США за последние годы спровоцировали беспрецедентное ухудшение отношений с Россией, из-за чего российско-американские отношения «подошли к опасной конфронтационной черте».

«Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твердое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации», — отметили в министерстве.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обозначил, когда США стали считать Россию своим врагом. Антонов отметил, что сотрудничество между странами необходимо для стабилизации международной обстановки.

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