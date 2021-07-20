Зюганов заявил, что Грудинина не убирают из федеральной части списка КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал публикации о том, что директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина обвинили в сокрытии офшора в отчете об имуществе, передает ТАСС.

В частности, лидер коммунистов назвал подобные сообщения «очередными инсинуациями».

«Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет», — подчеркнул Зюганов.

Кроме того, лидер КПРФ напомнил, что у партии «есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы.

«Помешать нам не удастся никому», — отметил Зюганов.

Как известно, Павел Грудинин замыкает федеральную тройку списка КПРФ.