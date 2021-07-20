В МИД России назвали условие захвата Афганистана Талибаном*

Силовой захват власти в Афганистане радикальным движением Талибан возможен в случае отсутствия прогресса на межафганских переговорах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает ТАСС.

Он отметил, что при отсутствии реального движения в процессе национального примирения военно-политический баланс в Афганистане будет переформатирован в пользу движения талибов (организация запрещена в России).

«И тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой», — сказал Кабулов.

Ранее сообщалось, что Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана в рамках военного учения с Таджикистаном.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, предлагал ли российский лидер Владимир Путин своему американскому коллеге помощь по афганскому направлению в ходе саммита в Женеве 16 июня.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.