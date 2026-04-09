Трудоголиков предупредили о высоком риске выгорания весной

Для людей, склонных к трудоголизму, обманчивый прилив энергии весной часто становится фатальной ловушкой. Накопленный за зиму дефицит витаминов и хроническая усталость накладываются на ложное ощущение всемогущества, что неизбежно приводит к срыву. Как вовремя распознать симптомы выгорания, «Газете.Ru» рассказала психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Макарова.

Трудоголизм — это не просто любовь к своему делу, а серьезная склонность к зависимому поведению. Корни этой проблемы часто уходят в детство. Большинство из нас выросли в школьной системе, где весна — это финишная прямая, время выпускных экзаменов, когда нужно выложиться на максимум, чтобы потом три месяца отдыхать.

«Многие из нас давно выросли, но ментально продолжают жить в школьной системе координат. Наша психика сохраняет старую инерцию и не перестраивается под ритм взрослой работы, где циклы нагрузки и отдыха устроены совсем иначе. В такой ситуации наш «внутренний ребенок» попросту забывает, что мы взрослые. Привычка остается прежней: весной нужно поднажать, сдать все «экзамены» и отчеты, выдать сверхрезультат. Вот только во взрослой жизни за этим рывком не наступает трехмесячное беззаботное лето — перенапряжение лишь продолжает копиться, пока организм окончательно не сдает», — объясняет Екатерина Макарова.

Ситуацию усугубляет сезонный гиповитаминоз. Организм истощен долгой зимой, но как только появляется солнце, мозг дает команду на активность, не подкрепленную реальными физическими ресурсами. Это и создает риск резкого эмоционального и физического истощения.

Выгорание начинается не с внезапного обморока, а с незаметных изменений в поведении. В первую очередь страдает качество сна. Психотерапевты выделяют феномен «откладывания засыпания»: человек смотрит сериалы до утра, подсознательно сопротивляясь наступлению завтрашнего дня.

«Хотя на часах «завтра» уже наступило, психика отчаянно сопротивляется переходу. Кажется, что стоит сейчас закрыть глаза, как ты их тут же откроешь — и снова придется идти на работу. Мы пытаемся отодвинуть этот момент любой ценой», — отмечает эксперт.

Она также рассказала, на что еще стоит обратить внимание.

Невозможность «выключить» мозг: даже вечером вы продолжаете прокручивать рабочие задачи и искать решения, пока просто не «вырубитесь» от усталости.

Качели в настроении: состояние меняется от острой тревожности и плаксивости до эйфорического ощущения «мне горы по колено».

Социальная изоляция: вы начинаете отталкивать близких, не принимаете приглашения друзей и не инициируете встречи, потому что «слишком заняты».

Сон без отдыха: даже если вы проспали все выходные, ощущение восстановления не наступает.

Более серьезные сигналы — это психосоматика: головные боли напряжения, расстройства пищеварения, резкая потеря аппетита или, наоборот, неконтролируемое переедание.

Зачастую трудоголизм — это форма бегства. Люди «прячутся» в рабочих процессах, когда личная жизнь перестает приносить радость или когда страшно столкнуться с переменами в реальности лицом к лицу.

«К трудоголизму склонны люди, у которых плохо работает дофаминовая система. Им жизненно необходим постоянный внешний вызов и подтверждение того, что они молодцы. Но важно научиться получать этот дофамин не только из отчетов, но и из спорта, хобби или общения, радуясь даже самым маленьким победам над собой», — отмечает психотерапевт.

Одной из самых коварных ловушек весеннего периода является так называемая болезнь менеджера. Это состояние, когда человек, привыкший к запредельным нагрузкам, резко уезжает в отпуск. Организм, привыкший к гормонам стресса, не справляется с внезапным расслаблением: у человека начинает кружиться голова, теряется ориентация в пространстве, резко падают когнитивные способности.

Именно поэтому выходить из рабочего ритма нужно плавно. И крайне важно выбирать экологичные способы. Алкоголь или танцы до утра только сильнее перенапрягают нервную систему и ускоряют путь к депрессии.

Если вы чувствуете, что находитесь на грани, важно действовать системно. Психотерапевт рекомендует относиться к своему режиму так же ответственно, как к выполнению плана продаж.

Информационный детокс: минимум за 2 часа до сна полностью откажитесь от компьютера и смартфона. Дайте мозгу понять, что рабочий день окончен. Запрет на кофеин: не пейте кофе и энергетики за 4 часа до сна. Щадящий спорт: если вы истощены, не пытайтесь пробежать марафон — это добьет организм. Начните с растяжки, пилатеса, танцев или долгих прогулок. Напряжение нужно «выхаживать», а не переламывать через колено. Смена фокуса: заберите у профессии статус «гиперцентра» вашей жизни. Спросите себя: «Что действительно случится, если сроки будут отодвинуты?». Верните себе хобби, которые приносят чистую радость, не связанную с эффективностью.

Если вы чувствуете, что качество жизни резко просело, способность концентрироваться упала, появилась пугающая забывчивость, а эмоциональный фон стал нестабильным — это повод обратиться к психотерапевту. Помощь специалиста необходима, чтобы вовремя предпринять шаги для возвращения в стабильное состояние.

«Важно научиться радоваться даже самым маленьким победам и, бережно относясь к себе, благодарить себя и поддерживать. Удовольствие от проделанной работы должно быть не только в офисе, но и в других сферах вашей жизни», — резюмирует психотерапевт Екатерина Макарова. Относитесь к себе как к взрослому человеку с ограниченным запасом ресурсов, а не как к школьнику на вечном экзамене.

