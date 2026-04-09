Стало известно, кому из россиян в мае повысят пенсии

В мае 2026 года увеличатся пенсии и доплаты сразу у нескольких категорий россиян. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, пенсионерах, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также о бывших членах летных экипажей гражданской авиации и работниках угольной промышленности, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ко Дню Победы ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны из числа предусмотренных законом категорий. Такая мера действует с 2019 года для граждан России, постоянно проживающих в РФ, Латвии, Литве и Эстонии. Выплата уже перечисляется без заявления с 3 апреля вместе с пенсией и другими социальными начислениями. При этом в регионах могут действовать и дополнительные меры поддержки. Кроме того, в мае автоматически вырастут пенсии у граждан, которым исполнилось 80 лет в апреле 2026 года», — отметил Балынин.

По его словам, для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также включение надбавки за уход. По приведенному примеру, если в апреле пенсионер получал 39 172 рубля, то в мае сумма может вырасти до 50 170,55 рубля, подчеркнул экономист. Таким образом, выплата окажется на 28,1% выше, уточнил Балынин. По его словам, подавать заявление для перерасчета не нужно.

Также в мае пересчитают доплаты к пенсиям бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, сказал экономист. Он пояснил, что такая надбавка положена при выслуге не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Если увольнение произошло по состоянию здоровья, требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно, уточнил эксперт. Конкретный размер доплаты будет индивидуальным. Для учета недостающих данных документы нужно было подать до 31 марта 2026 года, добавил Балынин.

По его словам, аналогичный перерасчет затронет и бывших работников угольной промышленности: доплаты положены тем, кто не менее 25 лет работал полный рабочий день на добыче угля и сланца или на строительстве шахт. Для некоторых специальностей, в том числе проходчиков и горнорабочих очистного забоя, минимальный стаж снижен до 20 лет, отметил экономист. Размер выплаты в каждом случае определяется индивидуально, добавил он.

Кроме того, россияне, которым пенсия обычно приходит 3-го числа, вероятнее всего, получат майские выплаты досрочно — 30 апреля, предупредил Балынин. В этом случае в апреле им фактически перечислят две пенсии: в начале месяца за апрель и в конце месяца авансом за май, заключил эксперт.

