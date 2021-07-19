Министр энергетики Крыма Евгений Рукавишников уйдет в отставку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об отставке регионального министра топлива и энергетики Евгения Рукавишникова. Об этом сообщает официальный сайт республики.

«Евгений Александрович принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска», – сообщил Аксенов.

Рукавишников был назначен на должность министра топлива и энергетики Республики Крым в декабре 2019 года. С 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. С 2015 по 2018 годы был первым заместителем генерального директора; советником Филиала открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — магистральные электрические сети Урала.

Рукавишников имеет классный чин Советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Ранее Аксенов сообщил об увольнении министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева.