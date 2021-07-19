Министр экологии Крыма Геннадий Нараев ушел в отставку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об увольнении регионального министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева. Об этом сообщает официальный сайт республики.

«По итогам нашей встречи Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию», – сообщил Аксенов.

Нараев был назначен на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым в апреле 2014 года.

C апреля 2012 по февраль 2014 года Нараев занимал должность директора учебно-научного центра рекреации и туризма Киевского национального университета имени Шевченко.

Ранее Аксенов заявил, что министр культуры региона Арина Новосельская не лишится своего поста после использования нецензурной лексики на совещании.

Он подчеркнул, что это «ничье личное достоинство оскорблено не было». Аксенов добавил, что «плохо, что министр культуры знает такие слова, но, если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет».