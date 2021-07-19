В Совфеде назвали нарушением прав человека изменение закона о языке Украины

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что изменения закона о государственном языке Украины являются грубым нарушением прав человека. Об этом пишет ТАСС.

По словам сенатора, по статистике 31,8% населения Украины используют в повседневной жизни русский язык, а 20,8% жителей страны — русский и украинский.

Клишас подчеркнул, что введение подобного регулирования представляется «неприемлемым проявлением дискриминации в отношении огромной социальной группы».

«К сожалению, ситуация ограничения прав русскоязычного населения уже не первый год наблюдается на Украине, где русскоговорящие граждане, составляющие существенную часть населения Украины, с каждым годом имеют все меньше и меньше возможностей для участия в культурной жизни страны на родном для них русском языке», — подчеркнул политик.

Ранее Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции страны закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» конституционным».