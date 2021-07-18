В Госдуме прокомментировали игнорирование Google запроса Роскомнадзора

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал игнорирование Google запроса Роскомнадзора об удалении пяти тыс. запрещенных материалов, в том числе экстремистского характера, сообщает RT.

Боярский считает, что новый закон, который обяжет IT-гигантов создавать филиалы в России, поможет также бороться против такого рода проблем.

«Да, конечно. Уверен, что это является основополагающим условием для того, чтобы мы смогли выстроить полноправный диалог с теми полномочными представительствами, которые должны появиться после Нового года у нас на территории. К сожалению, без них констатируем такие вот факты вопиющего нарушения наших законов», — считает Боярский.

Депутат отметил, что карательные меры остаются последним, но действенным средством Роскомнадзора, к которым все же не стоит прибегать сразу.

«Инструментарий для принуждения к выполнению своих требований у Роскомнадзора есть. Но с открытием представительств он станет более цивилизованный с точки зрения практикоприменения. Полагаю, что восьмой созыв Госдумы продолжит последовательно политику в отношении наведения порядка в этой сфере», — отметил Боярский.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков.