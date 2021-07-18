Косачев оценил «вызов» Шойгу в СБУ на следственные действия

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал решение Службы безопасности Украины вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», — сказал Косачев.

Ранее СБУ вызвала 20 июля Шойгу в Мариуполь для того, чтобы «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия». На Украине министру обороны России вменяют «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».

Это не первый случай, когда СБУ пытается вызвать россиян на следственные мероприятия. Так, в августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и еще 17 других высокопоставленных россиян. Тогда киевские власти обвиняли их в преступлениях «против основ нацбезопасности Украины».