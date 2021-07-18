news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боярский рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. 09:40
В Крыму заявили, что организаторов водной блокады привлекут к ответственности 09:31
Экс-чемпион UFC назвал Макгрегора идиотом 09:28
Третий человек погиб при лобовом столкновении поездов в Приамурье 09:20
Червиченко: если бы на Евро выступал «Зенит», результат, возможно, был бы лучше 09:15
Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру 09:06
Собянин: московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом 08:58
В Якутске приостановлены речное и авиасообщение из-за дыма от пожаров 08:46
Россиянин Махачев бросил вызов бывшему чемпиону UFC 08:42
Треть россиян выступают против четырехдневной рабочей недели 08:41

Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dieu Nalio Chery/AP

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, вернулась в родную страну после лечения в американской клинике. Об этом в своем Twitter сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

«Первая леди Мартин Моиз только что прибыла в Гаити в рамках подготовки к похоронам президента Жовенеля Моиза», — написал он.

Похороны Моиза состоятся 23 июля.

Ранее сообщалось, что вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин будет выписана из больницы.

До этого официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман заявил, что задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.

Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Вдова президента проходила лечение в клинике в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Я встретил реальных шизофреников»: как самовыдвиженцы собирают подписи
Сборщики подписей рассказали о своей работе в пандемию коронавируса
В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?
Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы
Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР
Кудрин рассказал, какие сценарии обсуждались незадолго до распада Советского Союза
Треть россиян выступают против четырехдневной рабочей недели
Внешний долг России достиг $471,4 млрд
МВД работает над внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей
NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС
Новости и материалы
Боярский рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом.
В Крыму заявили, что организаторов водной блокады привлекут к ответственности
Экс-чемпион UFC назвал Макгрегора идиотом
Третий человек погиб при лобовом столкновении поездов в Приамурье
Червиченко: если бы на Евро выступал «Зенит», результат, возможно, был бы лучше
Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока отец контролирует ее карьеру
Собянин: московские власти получают данные о каждом заболевшем COVID-19 и привитом
В Якутске приостановлены речное и авиасообщение из-за дыма от пожаров
Россиянин Махачев бросил вызов бывшему чемпиону UFC
Семак объяснил, почему Дзюба не играл с первых минут в матче за Суперкубок России
Аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%
Россиянин Махачев одолел Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31
Роналдиньо оставил автограф на груди поклонницы
Наводнения в округе Арвайлер на западе Германии унесли жизни более 110 человек
Пушков оценил заявление Киева о возможном поиске поддержки у Китая
Булыкин рассказал, что он изменил бы в нынешнем формате РПЛ
В Роспотребнадзоре заявили, что заразные варианты COVID-19 вытесняют другие
В Москве в воскресенье ожидается до +32°С и кратковременный дождь
Все новости
В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок
Как «Зенит» взял свой шестой Суперкубок
Таллий, взятка, суицид. Итог самарской драмы с тремя погибшими
В Самаре покончил с собой тренер по кикбоксингу, признавшийся в расправе над бывшей женой
Наши в Каннах: триумф российского кино на фестивале во Франции
Какие призы Каннского кинофестиваля взяли фильмы российского производства
Погибли двое из троих детей, сбитых на переходе в Москве
После аварии в Солнцево в больнице умер второй ребенок
Сдержать Россию и Китай. Британский генерал раскрыл секретную роль спецназа
В Лондоне рассказали, какую миссию против Москвы и Пекина будут выполнять спецслужбы
История дедушки гражданских внедорожников
В этот день появился легендарный внедорожник Willys Jeep CJ2A
Сколько лет проживут россияне, родившиеся в 2020 году
Названы регионы-антилидеры по снижению продолжительности жизни
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться раз в полгода
Эксперт рассказал, грозит ли россиянам «пожизненная» вакцинация против COVID-19
«Задержки в доставке»: Мишустин дал поручения по вакцинации и тестированию
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин и наладить систему тестирования
Домашний просмотр: вспоминаем старые хорроры в «Улице страха», а мюзиклы — в «Шмигадуне!»
Обзор новых фильмов и сериалов онлайн: «Улица страха» и «Шмигадун!»
«Экзотические разведки наших соседей»: почему в России стало много украинских шпионов
Ветераны внешней разведки рассказали о «шпиономании» последних лет
Опозорился дважды: ученый поплатился за статью об опасности медицинских масок
Научный журнал отозвал статью о вреде масок для детей
Чем запомнились звезды в Каннах
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях