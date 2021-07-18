Пушков оценил заявление Киева о возможном поиске поддержки у Китая

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале надежды Украины на помощь Китая в борьбе с Россией.

По его мнению, Украина «генетически неспособна» существовать в условиях независимости от других стран.

«Ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику», — написал сенатор.

Пушков напомнил, что подобные заявления в Киеве звучат не впервые. По словам политика, они лишь демонстрируют, что власти Украины просто желают «присосаться» к одному из современных центров силы.

«Китай c его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качествo не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю», — добавил он.

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что Китай поможет Киеву «справиться» с Россией.