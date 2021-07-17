Кудрин назвал причину ностальгии по эпохе СССР

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью «Коммерсанту» рассказал, почему жители России могут скучать по СССР.

По его словам, сейчас примерно на 30% соотечественники живут лучше, чем средний советский гражданин.

В ходе интервью у Кудрина узнали, с чем тогда может быть связана ностальгия по Советскому Союзу, если есть подобная статистика.

«Ну, во-первых, неравенство все-таки высокое, а это беспокойство. Во-вторых, конкуренция, то есть за это нужно биться. Я даже до своих уже взрослых лет так воспринимал. Я даже вспоминаю, что в те времена меня всегда вели как бы за ручку, каждое следующее место было понятно, что будет дальше. Оно было более или менее гарантировано. Твоя зарплата была более или менее гарантирована», — пояснил глава Счетной палаты.

Как добавил Кудрин, люди могли оставаться в зоне какого-то более или менее реалистичного потребления.

«Несмотря на то что мы ждали годами, например, холодильник ждали», — обратил внимание он.

Также Кудрин пояснил, что в те годы люди жили достаточно уравнительно, а страна в значительной степени работала на армию.

В этом же интервью Кудрин рассказал, почему распался СССР. По его словам, одна из причин — неготовность к реформированию экономики, затягивание в проведении реформ и ее перестройке.