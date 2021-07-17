«Ъ»: Путин предлагал Байдену в Женеве скоординировать действия по Афганистану

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве предлагал ему скоординировать действия по Афганистану. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что российский лидер выступил с инициативой задействовать военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации на афганской территории. Москва и Вашингтон должны были обмениваться информацией с использованием дронов на базах РФ. По словам одного из источников, Соединенные Штаты наверняка согласились бы с таким предложением, если бы не преследовали других задач, однако ответа пока не последовало.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вывод американских войск из Афганистана, заявил, что миссия Вашингтона провалилась.