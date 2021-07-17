Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев убедил Меркель в опасности «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украине удалось убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что газопровод «Северный поток-2» несет угрозы для Украины.

Он утверждает, что немецкий политик «много в чем изменила» свою точку зрения на данный проект, увидев «реальные угрозы» для безопасности Украины. По словам Витренко, в Киеве также дали понять Меркель, что «легкие решения», в том числе продление транзитного контракта между Россией и Украиной на десять лет, все равно представляют угрозу для Украины.

«Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили»,— сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

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